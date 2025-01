Viehhalter im Altmarkkreis sind sehr angespannt. Mit dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg steigt die Furcht vor Keulungen und damit dem Aus für Betriebe.

Angst geht in den Stallungen um

Klötze/Salzwedel. - Die Nachricht versetzt die Viehhalter in Angst und Schrecken: Die Maul- und Klauenseuche ist nach 37 Jahren wieder zurück. In Niedersachsen war sie 1988 in Deutschland zum letzten Mal ausgebrochen. Veterinärämter warnen bundeslandübergreifend. Landwirte und Schäfer im Altmarkkreis sind alarmiert: Ein Ausbruch im eigenen Bestand kann möglicherweise das Aus bedeuten. Denn schon wenn bei einem Tier die Seuche nachgewiesen wird, muss der komplette Bestand des Unternehmens gekeult werden.