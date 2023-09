Das in der Minianlage unter anderem aus Fäkalien produzierte Biogas kann in großen Säcken gespeichert und huckepack zu seinem Verwendungsort im Ökodorf transportiert werden.

Poppau - Im Ökodorf Sieben Linden denkt man in Kreisläufen. Und so landen beispielsweise biologische Abfälle aus Haushalt und Garten in einer eigens aufgebauten Minibiogasanlage, wo Mikroorganismen aus dem Material das begehrte Gas produzieren, das in Säcken gespeichert und zum Kochen verwendet wird.