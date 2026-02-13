Frauen in der Autowerkstatt Anna schraubt mit dem Trend
Bei Mazda Meyer in Klötze ist sie die einzige Frau. Die 21-Jährige hat gerade ihre Ausbildung zur Kfz-Mechatronikern abgeschlossen – und ist damit eine Pionierin in der Werkstatt.
13.02.2026, 09:00
Klötze. - Ein bisschen Öl an den Händen macht Anna Rauch überhaupt nichts aus. Während andere in ihrem Alter gerne in die Disko gehen, schraubt sie lieber an Autos herum. Nicht nur in der Freizeit, sondern auch beruflich. Die 21-Jährige hat als Kfz-Mechatronikerin ihren Traumjob gefunden.