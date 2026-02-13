Bei Mazda Meyer in Klötze ist sie die einzige Frau. Die 21-Jährige hat gerade ihre Ausbildung zur Kfz-Mechatronikern abgeschlossen – und ist damit eine Pionierin in der Werkstatt.

Anna Rauch ist bei Mazda Meyer in Klötze die einzige Frau in der Werkstatt. Damit liegt die Kfz-Mechatronikerin voll im Trend. Denn immer mehr Frauen wollen lieber in die Werkstatt statt ins Büro.

Klötze. - Ein bisschen Öl an den Händen macht Anna Rauch überhaupt nichts aus. Während andere in ihrem Alter gerne in die Disko gehen, schraubt sie lieber an Autos herum. Nicht nur in der Freizeit, sondern auch beruflich. Die 21-Jährige hat als Kfz-Mechatronikerin ihren Traumjob gefunden.