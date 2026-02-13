An der Sekundarschule in Goldbeck herrscht Aufbruchsstimmung. Das Gebäude wird umfassend saniert und im Unterricht heißt das Zauberwort Digitalisierung.

Freitags zu Hause lernen - wie die Digitaloffensive einer Sekundarschule bei Stendal ankommt

Zu Besuch in der Klasse 6 b der Sekundarschule Goldbeck bei Stendal (von links): Schulleiterin Ramona Reck, Chris Schulenburg (CDU, Landtagsabgeordneter) und Bildungsminister Jan Riedel. Ab der 7. Klasse haben die Schüler einen außerschulischen Lerntag pro Woche.

Goldbeck. - Man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll vor lauter Neuerungen in der Sekundarschule „Geschwister Scholl“ Goldbeck. Vielleicht am besten beim Gebäude. Der erste Bauabschnitt der Generalsanierung soll Ende dieses Schuljahres fertig sein „und alles im Oktober 2027“, sagte Schulleiterin Ramona Reck am Mittwoch. „Wir sind da sehr optimistisch, es läuft sehr gut Hand in Hand mit dem Schulträger.“ Einer der Zuhörer war Bildungsminister Jan Riedel (CDU) und Hauptthema nicht die Gebäudesubstanz, sondern der Weg, den die Sekundarschule seit vier Jahren konzeptuell geht.