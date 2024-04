Die Ausschreibung für den Ausbau der Gardelegener Straße in Klötze ist erfolgt.

Großbaustelle in Klötze

Die Ausschreibung für den Ausbau der Gardelegener Straße läuft. Die Vergabe der Baulose erfolgt am 16. April.

Klötze. - In Hinblick auf den Ausbau der Gardelegener Straße geht es voran. Wie Klötzes Bürgermeister Alexander Kleine im Stadtrat informierte, läuft gegenwärtig die Ausschreibung für die Baumaßnahme. Wie er weiter mitteilte, ist die Submission für das Vorhaben am 16. April beim Landesstraßenbaubetrieb (LSSB) in Stendal vorgesehen.