Die Baumaßnahme wird dieses Jahr nicht mehr fertig. Aber zumindest ist ein Ende in Sicht.

Allmählich sieht die neue Brücke zwischen Steimke und Kunrau tatsächlich nach einer Brücke aus. Es wurde auch schon eine Rampe als Untergrund für die künftige Straße aufgeschüttet.

Steimke. - Eigentlich hätte der Neubau der Ohrebrücke zwischen Steimke und Kunrau längst fertig sein sollen. Doch ein Ende der mehr als zwei Millionen Euro teuren Maßnahme ist noch nicht in Sicht. Allmählich sind es die Anrainer aber wirklich leid, die Umleitung fahren oder den Umleitungsverkehr ertragen zu müssen. Denn die K 1122 zwischen Kunrau und Steimke ist nun schon seit dem 19. August 2024 und damit seit 16 Monaten gesperrt.