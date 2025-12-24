Einzigartige Krippendarstellung in der Loburger St. Laurentiuskirche ist jetzt komplett. Wo Maria, Josef und das Jesuskind mit ihren beiden Besuchern künftig ein Dach über dem Kopf bekommen sollen.

Maria und Josef in XXL: Neue Krippendarstellung in Loburger Kirche

Krippenfiguren mit dem Künstler Macin Znamienkiewicz, seinem Sohn Tomek und Pfarrer Georg Struz.

Loburg - Hochheiliger Familienzuwachs in der Loburger St. Laurentiuskirche: Seit Kurzem ist die Loburger Weihnachtskrippe im XXL-Format vollständig. Erstmals konnten die Besucher des Loburger Adventskonzerts vor wenigen Tagen die Heilige Familie in Lebensgröße bestaunen, mit der sich die Loburger Gemeinde selbst beschenkt hat. Wie es mit Maria und Josef und ihrem Kinde weitergehen soll, verrät Loburgs evangelischer Pfarrer Georg Struz.