In Magdeburg bietet der Programmkalender am 27.12.2025 unter anderem Theater, Konzert und Zirkus.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps und Ideen zu Events und Veranstaltungen am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 20. Dezember 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen.

Märchenoper "Hänsel und Gretel" im Opernhaus des Theaters Magdeburg

Im Opernhaus des Theaters Magdeburg kehrt Engelbert Humperdincks Märchenoper Hänsel und Gretel auf die Bühne zurück. Aufführungen finden am 27.12. um 19.30 Uhr sowie am 18.1. und 8.2. um 18 Uhr statt.

Die Inszenierung von Karen Stone richtet sich an Kinder ab acht Jahren ebenso wie an erfahrene Opernbesucher. Sie verbindet die vertraute Geschichte der Geschwister mit musikalischen Elementen, die zu den bekanntesten des deutschen Opernrepertoires gehören.

Neben Anspielungen, die auch ein erwachsenes Publikum wiedererkennt, prägen traditionelle Kinderlieder und ein romantisch geführtes Orchester den musikalischen Rahmen. Ein besonderer Teil der Produktion ist der Bühnenprozess selbst: Der Märchenwald entsteht sichtbar vor den Augen des Publikums und zeigt, wie Räume und Atmosphäre im Verlauf des Abends wachsen. Die Aufführung orientiert sich eng am Libretto von Adelheid Wette und an Humperdincks Partitur, eröffnet jedoch zugleich einen eigenen visuellen Zugang zur bekannten Vorlage.

Magdeburger Weihnachtscircus auf dem Messeplatz

Der Magdeburger Weihnachtscircus kehrt auf den Messeplatz "Max Wille" am Kleinen Stadtmarsch zurück: Seit zehn Jahren gibt Circus Paul Busch in der Stadt von Dezember bis in den Januar ein Gastspiel. Vom 19. Dezember bis zum 6. Januar zeigt er dieses Mal eine Produktion mit einem internationalen Ensemble, das verschiedene artistische Disziplinen vereint.

Der Tierlehrer Elvis Errani bringt seine Elefanten in die Manege, während Marcel Krämer eine Bisondressur präsentiert, die die Arbeit mit Großtieren in den Mittelpunkt stellt. Artisten aus mehreren Ländern ergänzen das Programm, darunter eine französische Trapezkünstlerin, die ihre Höhenakrobatik vorführt, sowie die Magdeburger Handstandartistin Kira, die an diesem Ort ihr Debüt gibt. Clown Hansi strukturiert den Ablauf mit Szenen zwischen den artistischen Darbietungen.

Vorstellungen beginnen täglich um 16 und 19.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen sowie am 20. Dezember um 15 Uhr, am Heiligabend nur um 14 Uhr. Am 23. Dezember gibt es keine Vorstellung.

Familienprogramm: „Robin Hood“ im Opernhaus des Theaters Magdeburg

„Robin Hood“ steht als Weihnachtsmärchen des Theaters Magdeburg für dieses Jahr auf dem Spielplan des Opernhauses am Universitätsplatz 9. Karten gab es zum Redaktionsschluss noch für Termine für den 27. und 29. Dezember und den 3. Januar um 10 Uhr.

In der Grafschaft Nottingham wächst in der Geschichte der Druck auf die Bevölkerung, während König John immer höhere Steuern verlangt und seine Schatzkammer füllt. In den Wäldern von Sherwood formiert sich eine Gruppe, die dem Treiben entgegentritt. Robin Hood, bekannt als König der Diebe und Rächer der Enterbten, übernimmt gemeinsam mit Little John, Bruder Tuck, Scarlet Will und Maid Marian Aufgaben, die den Menschen der Grafschaft eine neue Perspektive eröffnen.

Die Geschichte nach Angela Obst mit Songtexten von Josef Parzefall richtet sich an Kinder ab 6 Jahren und begleitet die Figuren auf ihrem Weg durch Konflikte, Allianzen und überraschende Wendungen.

Stephan Michme mit Band im Theater der Grünen Zitadelle

Am Samstag, dem 27. Dezember 2025, gastiert Stephan Michme mit seiner Band im Theater der Grünen Zitadelle. Das Konzert trägt den Titel „After Christmas Bums“ und richtet sich bewusst an die Tage zwischen Weihnachten und Jahreswechsel – eine Zeit, in der kulturelle Angebote fernab des Feiertagstrubels besonders gefragt sind.

Musikalisch verbindet der Abend bekannte Titel aus der SCYCS-Zeit mit tanzbaren Pop-Nummern aus Michmes Solo-Repertoire. Begleitet von seiner Band entsteht ein abwechslungsreiches Programm, das sowohl langjährige Fans als auch neue Zuhörerinnen und Zuhörer anspricht. Das Theater bietet dafür einen passenden, intimen Rahmen.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr versteht sich weniger als Rückblick, sondern als energiegeladener Ausklang des Jahres: entspannt, lebendig und publikumsnah. Ein Termin, der den Jahresendspurt musikalisch begleitet und Raum für Bewegung wie auch für gemeinsames Erleben lässt. Das Theater in der Grünen Zitadelle sitzt im Magdeburger Hundertwasserhaus im Breiten Weg 8a.

Krippenfigurenausstellung „Magie der Weihnacht“ in Beyendorfer Kirchengemeinde

Die evangelische Kirchengemeinde Beyendorf lädt zur Magdeburger Krippenfigurenausstellung ein. Unter dem Motto „Magie der Weihnacht“ werden rund 100 Exponate aus privaten Sammlungen gezeigt. Die Ausstellung ist im Gemeinderaum der St.-Petrus-und-Paulus-Kirche in der Schulstraße 4/5 zu sehen und wird jedes Jahr um neue Stücke erweitert. Geöffnet ist die Krippenfigurenausstellung letzmals am Samstag, 27. Dezember, von 14 bis 18 Uhr.

Damit bietet die Ausstellung eine abwechslungsreiche Gelegenheit, die Vielfalt und Kreativität der Krippentradition in unterschiedlichen Ausführungen kennenzulernen. Zu sehen sind Krippenfiguren aus aller Welt – von klassisch bis modern, darunter Miniaturkrippen sowie Figuren aus Wachs, Zuckerguss, Radiergummi und anderen Materialien.

Wanderung im Westen Magdeburgs

Für Bewegung zwischen den Feiertagen sorgt unter anderem die Magdeburger Wanderbewegung. Als nächstes steht für den 27.12. ein Ausflug „Zur Schnarsleber Mühle“ unter der Leitung von Marlies Witte im Kalender. Start ist um 9.30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Westfriedhof. Die Strecke beträgt 16 Kilometer.

Gäste sind bei den Wanderungen jederzeit herzlich willkommen. Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene 3 Euro. Für Kinder fallen keine Kosten an. Wettergerechte Kleidung, geschlossenes Schuhwerk, Sonnenschutz und Kopfbedeckung, Rucksack mit Getränken und Verpflegung sind notwendig. Die Wanderungen der Magdeburger Wanderbewegung finden bei jedem Wetter statt und sind vom Leistungsniveau her für Gesunde und Untrainierte aller Altersstufen geeignet.

Nachtflohmarkt in der Magdeburger Messe

Der Nachtflohmarkt in Magdeburg bietet Besuchern die Gelegenheit, klassische Flohmarktatmosphäre in den Nachmittags- und Abendstunden zu erleben. Unabhängig von der wachsenden Bedeutung digitaler Verkaufsplattformen bleibt der direkte Besuch eines Trödelmarkts für viele ein besonderes Erlebnis.

Auf einer Strecke von über einem Kilometer präsentieren mehr als 270 Händler ein breites Angebot. Dazu zählen unter anderem Puppen und Teddys, Bücher, Grafiken, Schallplatten, Möbel, Textilien, Kinderkleidung sowie Spielzeug. Das Sortiment richtet sich sowohl an Sammler als auch an Gelegenheitskäufer auf der Suche nach Gebrauchtem und Besonderem.

Der Markt ist von 15 bis 23 Uhr geöffnet und lädt zum entspannten Bummeln. Veranstaltungsort ist die Messe Magdeburg in der Tessenowstraße 9.

Ausverkauft in Magdeburg

Ausverkauft waren "Schrei so laut du kannst" um 16 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64, "Ja, Schatz?!" um 19.30 Uhr im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 und "Wir sind gegen dafür" um 20 Uhr in der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.

Gegebenenfalls sind an der Tages- oder Abendkasse noch Resttickets zu haben.