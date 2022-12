Apenburg-Winterfeld: Das sind die Anlaufpunkte für den Notfall

Für den Fall eines flächendeckenden Stromausfalls oder anderer Katastrophen ist der Flecken Apenburg-Winterfeld gerüstet. Mehrere Anlaufpunkte in den Ortsteilen stehen den Bürgern für erste Hilfe und Informationen zur Verfügung.

Auch das Mehrzweckgebäude in der Winterfelder Schulstraße soll bei einem flächendeckenden Stromausfall als Anlaufpunkt für Bürger dienen.

Apenburg-Winterfeld - Wenn die Sirene oder die Warnapp auf dem Handy Katastrophenalarm auslöst, wie am 8. Dezember zum bundesweiten Warntag, sollte jeder wissen, was zu tun ist und vor allem wo vor Ort Hilfe und Informationen geboten werden. Denn beispielsweise bei einem flächendeckenden Stromausfall, dem sogenannten Blackout, der in Deutschland laut Experten längst nicht mehr ausgeschlossen ist, funktionieren weder Radio, Fernsehen und Internet noch Handy oder Festnetztelefon.