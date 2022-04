Aus alt wird neu: Wie eine Diesdorferin ihren Traum zur Geschäftsidee macht

Carolin Hoffmann an der Nähmaschine in ihrem Geschäft.

Diesdorf/mas - Malte SchmidtDiesdorfWenn Carolin Hoffmann über Mode, Nachhaltigkeit und ihre Ziele spricht, merkt man ihr an: Sie liebt, was sie tut. In Mehmke aufgewachsen, wusste sie nämlich schon mit 13, dass der Beruf, den sie später ausüben möchte, etwas mit Kreativität zu tun haben muss. „In dem Alter habe ich das Nähen für mich entdeckt“, erzählt die 24-Jährige und schaut kurz rüber zu ihrer Nähmaschine. Die bildete den Grundstein für ihren späteren Lebensweg, der allerdings eine kurze Umleitung für sie bereithielt.