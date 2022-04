Neuer Pächter öffnet am 15. Januar Aus dem Alten Bahnhof in Rohrberg wird „Tisch 12“

In den gemeindeeigenen Rohrberger Landgasthof kehrt wieder Leben ein. Der neue Pächter Christian Krüger will dort am 15. Januar sein Lokal „Tisch 12“ öffnen, das bisher in Fleetmark beheimatet war.