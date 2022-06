Ausstellung in Beetzendorf: Vom Scherenschnitt bis zum bemalten Ei

Eine Doppelausstellung ist derzeit in der Beetzendorfer Arztpraxis zu sehen. Im Rahmen der Reihe „Kunst in der Praxis“ werden Scherenschnitte und bemalte Gänseeier präsentiert.

Beetzendorf - Ein Hauch von Ostern weht derzeit durch die Beetzendorfer Arztpraxis von Dr. Karin Haase. An Sträuchern in einigen Vasen und in einer großen Vitrine sind zahlreiche künstlerisch bemalte Eier zu bewundern. Allerdings nicht die üblichen Hühnereier. „Ich bevorzuge Gänse- oder auch Straußeneier“, erzählt Hobby-Künstler Uwe Bosse, der eine Auswahl seiner Werke im Rahmen der Ausstellungsreihe „Kunst in der Praxis“ präsentiert.