Beim Altmark-Bahn-Kultur-Tag am Bandauer Bahnhof stellte der Förderverein Jeetze(l)talbahn seine nächsten Schritte zur Wiederbelebung der stillgelegten Strecke vor. Letzteres soll stückchenweise erreicht werden.

Vom Bahnhof Bandau aus konnten die Besucher des Altmark-Bahn-Kultur-Tages per Draisine einige Kilometer der stillgelegten Strecke erkunden. Bald schon sollen solche Fahrten auch in Salzwedel angeboten werden.

BANDAU. - Gerne hätte der Förderverein Jeetze(l)talbahn in diesem Jahr wieder Sonderzugfahrten zum Klötzer Martinimarkt angeboten, doch da die Bahnstrecke Salzwedel-Oebisfelde seit Ende 2022 offiziell stillgelegt ist, ist ein Zugverkehr dort derzeit nicht gestattet. Lediglich Fahrraddraisinen dürfen auf die Gleise gesetzt werden und genau dieses Angebot nahmen die Besucher des Altmark-Bahn-Kultur-Tages am Bandauer Bahnhof auch gut an.