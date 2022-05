Beetzendorf: Lagendorfer feiern sich und die 1000-jährige Ortsgeschichte

Bis in die 1930er Jahre stand in Lagendorf eine Windmühle. Die Darstellung aus dem 17. Jahrhundert zeigt die Dorfstraße mit dem hölzernen Bauwerk im Hintergrund. Der einstige Standort wird heute noch Windmühlenberg genannt. Hier findet das „Eierweitwerfen“ am Ostersonntag statt.

Foto: Archiv Lagendorf