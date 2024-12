Mit der Schließung des Zweiradshops in der Freistraße hat Beetzendorf auch keine Postfiliale mehr. Das Unternehmen sucht intensiv nach einer Nachfolgelösung im Ort.

Das Beetzendorfer Zweiradgeschäft in der Freistraße 2, in dem auch der Postshop untergebracht war, steht seit der Schließung Ende Oktober leer.

BEETZENDORF. - Wer in Beetzendorf Briefe oder Pakete abgeben, Briefmarken kaufen oder andere Postdienstleistungen erledigen möchte, schaut seit einiger Zeit in die Röhre. Der einzige Postshop im Ort, der im Zweiradladen in der Freistraße 2 untergebracht war, hat seine Pforten geschlossen.