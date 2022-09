Festakt zur 75-Jahr-Feier Beetzendorfer Gymnasium: Tradition erhalten und neue Wege gehen

Seit 75 Jahren gibt es in Beetzendorf ein Gymnasium. Beim Jubiläumsfestakt in der Aula wurde an die wechselvolle Geschichte der 1947 gegründeten Bildungseinrichtung erinnert, an der bisher mehr als 3000 Jugendliche ihr Abitur erlangten.