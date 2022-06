Beetzendorfer Park: Auf der Slackline von Baum zu Baum

So voller Menschen ist der Beetzendorfer Park sonst nur zum Parkfest: Am Mittwochnachmittag feierten zahlreiche Kinder aus der Region in der Anlage ihren Ehrentag. Das erstmals organisierte Fest hielt verschiedene Spiel-, Bastel- und Mitmachangebote bereit.

Beetzendorf - Lange lag der Beetzendorfer Park als Veranstaltungsort im Dornröschenschlaf. Durch die Corona-Pandemie war sowohl 2020 als auch 2021 weder das traditionelle Parkfest möglich noch die Caritas-Festspiele, die immer zahlreiche Besucher in die Anlage lockten. Doch zum Internationalen Kindertag am Mittwoch kehrte wieder „Leben in die Bude“ zurück und zwar in Gestalt von hunderten Kindern aus der gesamten Region, die hier ihren Ehrentag feierten.