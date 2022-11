Beetzendorfer Rat bleibt hart: Bolzplatz oder nichts

Beetzendorf - Ohne die Gemeinde Beetzendorf geht in Sachen Neubau für den Beetzendorfer Grundschulhort nichts. Denn sämtliche Flächen, die dafür in Frage kommen, sind in ihrem Eigentum. „Die Akteure müssen sich also zusammenfinden“, meinte Verbandsgemeinde (VG)-Bürgermeister Michael Olms während der jüngsten Sitzung des Einrichtungs- und Sozialausschusses des VG-Rates. Doch das könnte jetzt noch schwieriger werden als ohnehin schon.