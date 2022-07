Beetzendorfer Stölpenbad bekommt neue Attraktion

Beetzendorf - Noch einmal hieß es ein paar Tage warten für die Beetzendorfer, ehe die neue Attraktion für das Stölpenbad endlich eintraf. Ursprünglich für Montag angekündigt, rollte das Spezialgerät mit der zwölf Meter langen Breitwellenrutsche erst am Mittwoch an. Per Kran wurde das Teil schließlich in seine richtige Position im nordwestlichen Teil des Bades bugsiert, wo es auf die vorgefertigten Fundamente montiert wird.