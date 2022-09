Beetzendorfer und Bromer Kameraden funken aneinander vorbei

Brome/Mellin - Nachbarn zu helfen, das ist für Feuerwehren eine Selbstverständlichkeit. Wie wichtig diese Nachbarschaftshilfe ist, hat sich zuletzt beim Waldbrand am Brocken gezeigt. Hunderte Einsatzkräfte aus verschiedenen Kreisen und (Bundes-)Ländern waren an den Löscharbeiten beteiligt. Eine Nummer kleiner geriet der Waldbrand, der sich am 13. August an der Landesgrenze zwischen Mellin und Brome ereignet hat. In diesem Fall kämpften laut Polizei insgesamt 135 Kameraden aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gegen die Flammen.