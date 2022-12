Beetzendorferin soll Strafe zahlen

Klötze - In einer kleinen Stadt wie Klötze zu parken, sollte eigentlich kein Problem sein. Ist es aber. Diese Erfahrung musste eine Frau aus Beetzendorf machen. Sie hatte ihr Auto am 13. und am 16. Oktober auf dem Lidl-Parkplatz abgestellt. Offenbar zu lange. Denn bald darauf bekam sie Post von der Parkdepot GmbH aus München. Zwei Mal. In beiden Fällen wurden ihr Parkverstöße zur Last gelegt, verbunden mit der Aufforderung, Strafe zu zahlen.