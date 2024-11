Ein bekannter Illustrator lebt seit April wieder in seiner altmärkischen Heimat, wo er das künstlerische Handwerk erlernte. In der Beetzendorfer Arztpraxis stellt er eine Auswahl seiner Werke aus den vergangenen 20 Jahren aus.

BEETZENDORF. - In Beetzendorf ist eine neue Ausstellung eröffnet worden. Sie zeigt Arbeiten eines in der Region bekannten Künstlers, der nach Jahren in der Großstadt in seine altmärkische Heimat zurückgekehrt ist.