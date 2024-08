Out the Mouse aus Steimke ist eine vierköpfige Cover-Band, die selten probt, aber häufig auftritt. Ihr Stil: Schlagerpunkrock.

Out The Mouse mit Mathias Wiswede (von links), Pascal Runge sowie Florian und Thomas Tschirner spielen bei der Burg-Rock-Nacht in Brome.

Steimke. - Wer plant, sich mit diesen Jungs zu unterhalten, sollte sich auf Lachkrämpfe gefasst machen. Und auf „Denglisch“, einen Mix aus Deutsch und Englisch. Das fängt schon beim Namen an: Out the Mouse, zu deutsch: Aus die Maus. So heißt ihre Band. Die besteht nach eigener Aussage aus „Vati, Vati, Vati und dem frechen Kind“. Dahinter verbergen sich Thomas Tschirner (49), Mathias Wiswede (42), Pascal Runge (45) und Florian Tschirner (28). Die Volksstimme traf drei von ihnen bei einem Ereignis, das seltener ist als eine Sonnenfinsternis, nämlich die Bandprobe. Es fehlte zunächst Runge. Der kommt aus Ettenbüttel bei Müden – ein Ort, den es tatsächlich zu geben scheint.