Die Stadt Klötze plant in der kommenden Woche zahlreiche Aktivitäten im Zuge einer Heimat-Liebe-Tour. Einwohner sollen unter anderem einen Generationenplatz errichten.

Auf dem Klötzer Schulplatz gibt es am 20. September ein großes Fest mit über 15 Vereinen.

Klötze. - In der nächsten Woche wird in Klötze nicht nur gefeiert. Es gibt auch zahlreiche Aktivitäten im Ort. Anlass dafür ist die Heimat-Liebe-Tour des Mitteldeutschen Rundfunks. Los geht es am kommenden Montag, 15. September, unter dem Motto: „Mitmachen statt meckern“. Ab 9 Uhr wollen die Zehntklässler der Allende-Sekundarschule mit Einheimischen sowie dem Verein „WirFürEuch“ an der Skaterbahn einen neuen Generationenplatz entstehen lassen. Dabei soll auf der Fläche unter anderen eine Kreativwand entstehen. Das Ausstellen von Bänken zum Ausruhen und Verweilen ist ebenfalls an dem Tag vorgesehen. „Dieses Vorhaben ist ein Projekt aus der Ideensammlung des Jugendforums 2024“, wie Bürgermeister Alexander Kleine in einem Pressegespräch betont.