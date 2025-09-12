Laut Polizei eine „Sammlereigenschaft“: Das illegale Hobby eines 56-Jährigen aus Osterburg hat einen Großeinsatz ausgelöst. Ein ganzer Wohnblock wurde evakuiert, weil er zu Hause scharfe Munition lagerte.

Polizei findet scharfe Waffen in Osterburg - Wohnblock evakuiert

Bei einem Mann im Kreis Stendal wurden Waffen und Munition gefunden, die laut Polizei „teils voll funktionstüchtig“ waren.

Osterburg. - In einer privaten Mietwohnung in Osterburg haben Polizisten kürzlich diverse Waffen, Munition und andere gefährliche Gegenstände gefunden. Für den Einsatz mussten ein Wohnblock im Areal An der Golle evakuiert und Spezialkräfte der Polizei hinzugezogen werden.