In der Nähe des Barleber Bahnhofs wird ein Unterflurcontainer zur Altglasentsorgung gebaut. Wann das Vorhaben umgesetzt wird und warum die Gemeinde auf diese Lösung setzt.

Barleber erhalten weiteren Unterflurcontainer in der Bahnhofstraße

Die Bahnhofstraße in Barleben verliert eine Parktasche zum Abstellen von Autos. Dafür wird an gleicher Stelle eine Anlage aus Unterflurcontainern in den Boden eingebaut. Das haben die Mitglieder des Gemeinderates beschlossen.

Barleben - In Barleben werden noch in diesem Jahr weitere Unterflurcontainer zur geräuscharmen Altglasentsorgung gebaut. So haben die Mitglieder des Gemeinderates während ihrer jüngsten Sitzung die Errichtung einer Anlage in der Bahnhofstraße auf Höhe des Parkplatzes des Ecole-Gymnasiums beschlossen. Zum Umfang der Arbeiten gehört auch die Gestaltung des Platzes.