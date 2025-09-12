weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Lärmschutz in der Börde: Barleber erhalten weiteren Unterflurcontainer in der Bahnhofstraße

Lärmschutz in der Börde Barleber erhalten weiteren Unterflurcontainer in der Bahnhofstraße

In der Nähe des Barleber Bahnhofs wird ein Unterflurcontainer zur Altglasentsorgung gebaut. Wann das Vorhaben umgesetzt wird und warum die Gemeinde auf diese Lösung setzt.

Von Sebastian Pötzsch 12.09.2025, 16:15
Die Bahnhofstraße in Barleben verliert eine Parktasche zum Abstellen von Autos. Dafür wird an gleicher Stelle eine Anlage aus Unterflurcontainern in den Boden eingebaut. Das haben die Mitglieder des Gemeinderates beschlossen.
Die Bahnhofstraße in Barleben verliert eine Parktasche zum Abstellen von Autos. Dafür wird an gleicher Stelle eine Anlage aus Unterflurcontainern in den Boden eingebaut. Das haben die Mitglieder des Gemeinderates beschlossen. Archivfoto: Gemeinde Barleben

Barleben - In Barleben werden noch in diesem Jahr weitere Unterflurcontainer zur geräuscharmen Altglasentsorgung gebaut. So haben die Mitglieder des Gemeinderates während ihrer jüngsten Sitzung die Errichtung einer Anlage in der Bahnhofstraße auf Höhe des Parkplatzes des Ecole-Gymnasiums beschlossen. Zum Umfang der Arbeiten gehört auch die Gestaltung des Platzes.