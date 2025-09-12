Lärmschutz in der Börde Barleber erhalten weiteren Unterflurcontainer in der Bahnhofstraße
In der Nähe des Barleber Bahnhofs wird ein Unterflurcontainer zur Altglasentsorgung gebaut. Wann das Vorhaben umgesetzt wird und warum die Gemeinde auf diese Lösung setzt.
12.09.2025, 16:15
Barleben - In Barleben werden noch in diesem Jahr weitere Unterflurcontainer zur geräuscharmen Altglasentsorgung gebaut. So haben die Mitglieder des Gemeinderates während ihrer jüngsten Sitzung die Errichtung einer Anlage in der Bahnhofstraße auf Höhe des Parkplatzes des Ecole-Gymnasiums beschlossen. Zum Umfang der Arbeiten gehört auch die Gestaltung des Platzes.