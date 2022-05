Betreiberverein des Grenzmuseums bei Klötze steht in den Startlöchern

Bereits am 20. Februar startet die Saison im Böckwitzer Museum. Wie der Museumsverein mit weniger Öffnungstagen effektiver arbeiten will.

Böckwitz - Auf ein Neues. So heißt es beim Museumsverein in Böckwitz. Der lässt sich auch von Corona nicht bremsen, wenngleich die Einschränkungen eine Blockade darstellen. Znd das ist neu in dieser Saison.