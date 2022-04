Bewerber für Beetzendorfer Bürgermeisteramt haben noch bis 7. Februar Zeit

Die Uhr tickt: Nur noch knapp drei Wochen, bis zum 7. Februar, ist Zeit, sich für die Nachfolge von Lothar Köppe als Beetzendorfer Bürgermeister zu bewerben. Noch ist völlig unklar, wer am 6. März zur Wahl antritt.

Am 7. Mai 2015 nahm Rainer Klinzmann (rechts) als ältestes Ratsmitglied dem neugewählten Ortschef Lothar Köppe den Eid ab. Wen er diesmal vereidigen wird, entscheidet sich am 6. März.

Beetzendorf - Gleich zweimal dürfen die wahlberechtigten Einwohner der Gemeinde Beetzendorf in diesem Jahr ihre Stimme abgeben und das praktischerweise an einem Tag. Am Sonntag, 6. März, wählen sie nicht nur den neuen Landrat des Altmarkkreises Salzwedel, sondern auch ihr zukünftiges Gemeindeoberhaupt.