Tanja Poppe hat ihren Vertrag mit der Gemeinde zum Jahresende aus persönlichen Gründen gekündigt. Jetzt läuft die Nachfolgersuche für das beliebte Lokal am Ahlumer Seeufer. Bewerbungen sind noch bis 30. November möglich.

Wie geht es weiter am Ahlumer See?

Zweieinhalb Jahre nach der Eröffnung ist im Ahlumer Bootshaus schon wieder Schluss. Pächterin Tanja Poppe hat ihren Vertrag zum Jahresende gekündigt. Jetzt sucht die Gemeinde nach einem neuen Interessenten, der den Gastronomie- und Veranstaltungsbetrieb am See übernimmt.

AHLUM. - Gerade erst hat die Gemeinde die Gaststätte im ehemaligen Rohrberger Bahnhof neu verpachtet, da gibt es aus dem Ortsteil Ahlum eine neue Hiobsbotschaft. Tanja Poppe, die Pächterin des Bootshauses am Ahlumer See, will aufgeben. Das Lokal, das erst im April 2023 unter neuer Regie und geändertem Namen eröffnet wurde, schließt.