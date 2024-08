Klötze. - Mehr Bürgernähe und Transparenz wird es künftig in den Ortschaftsräten und im Hauptausschuss der Einheitsgemeinde Klötze geben. Der Stadtrat beschloss auf seiner jüngsten Sitzung eine Änderung der Hauptsatzung. Künftig können Bürger in den jeweiligen Gremien in einer Einwohnerfragestunde Fragen zur Tagesordnung stellen. Das ist neu, wie Bürgermeister Alexander Kleine mitteilte. „Es war der Wunsch aller Fraktionen, dass die Satzung so geändert wird, dass Bürger auch Fragen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten stellen können. Wir haben einen guten Weg gefunden“, resümierte das Stadtoberhaupt.

