Energie in der Altmark

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

JÜBAR. - Von der geplanten Energieregion Jübar sollen vor allem die Bürger der Gemeinde profitieren, so schwebt es Bürgermeister Carsten Borchert vor. Doch bisher war unklar, mit welchem Modell dieses Vorhaben angegangen werden soll. Jetzt steht fest: Es soll eine Genossenschaft entstehen. „Wenn die gegründet ist, kann dort jeder Einwohner der Gemeinde Jübar, der einen eigenen angemeldeten Stromzähler hat, Mitglied werden“, kündigte der Ortschef während der Einwohnerversammlung in Nettgau an.