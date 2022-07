Bürger verärgert: Hofeinfahrt ist weiter blockiert

Der Breitbandausbau in Ahlum hat Spuren hinterlassen. So ist nach einer Panne mit der Trinkwasserleitung eine Hofeinfahrt seit fast drei Monaten blockiert.

Das Breitbandkabel ist in Ahlum verlegt. Doch die Hinterlassenschaften der Arbeiten machen einigen Anwohnern immer noch zu schaffen.

Rohrberg/Ahlum (wmo) - Unter den Auswirkungen der Tiefbauarbeiten im Zuge des Breitbandausbaus in Ahlum haben einige Anwohner nach wie vor zu leiden. So ist eine Hofeinfahrt im Ort noch immer blockiert, weil hier ein großes Loch im Boden den Zugang versperrt. „Seit dem 24. Juni besteht dieser unhaltbare Zustand. Wann können wir unsere Einfahrt endlich wieder benutzen?“, wurde Bürgermeister Bernd Schulz während der Ratssitzung am Montagabend gefragt. Lediglich die Trinkwasserleitung, die beim Durchschießen des Breitbandkabels zerstört wurde, sei inzwischen repariert worden.