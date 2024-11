Tipps zur besten Erde, zu Dünger und mehr: Ein Fachmann zeigte bei einem Workshop in Klötze, wie Hanf richtig angebaut wird. Der erste Workshop war sofort ausgebucht.

Erster Workshop in der Altmark

Kurs zum Cannabisanbau in Klötze

Klötze. - Drei lebende Cannabispflanzen darf jeder Erwachsene besitzen, anbauen und ernten. Seit April ist das in Deutschland ganz legal. Dazu, wie dieses spezielle Kraut angebaut wird, welche Erde, welcher Dünger und welcher Standort es so richtig sprießen lassen, gab’s am Donnerstagabend im Kötzer Hagebaumarkt jede Menge Tipps vom Profi.