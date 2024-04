Vom Fremdenverkehrsverein Jeetze-Ohre-Drömling mit Sitz in Kunrau war lange nichts zu hören. Wer ist eigentlich Vorsitzender? Und was wird aus dem Touristenbüro im Schloss?

Das Ende in Kunrau ist nah

Tourismusverein in Not

Kunrau. - Nein, am bürgerschaftlichen Engagement mangelt es in der Einheitsgemeinde Klötze nun wirklich nicht. Die Einwohnerzahl sinkt zwar, doch immer mehr Leute engagieren sich in Vereinen.