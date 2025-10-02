Der Tod einer Artistin erschüttert die Zirkuswelt. Vom 2. bis 5. Oktober gastiert der Circus Belly in Klötze. Zu seinem Programm gehört Akrobatik in luftiger Höhe. Oder gibt es jetzt ein Umdenken?

Das Spiel mit dem Nervenkitzel geht in Klötze weiter

Vom 2. bis zum 5. Oktober gastiert der Circus Belly in Klötze. Zum Programm gehört Akrobatik, auf dem Boden und in luftiger Höhe, auch nach dem tödlichen Absturz einer Artistin in Bautzen.

Klötze. - Ab heute gastiert der Circus Belly auf der Festwiese am Waldbad in Klötze. Das Programm, das bis Sonntag in fünf Vorstellungen geboten wird, heißt „Smile“, also Lächeln. Doch zum Lächeln ist der Zirkuswelt aktuell nicht zumute. Grund dafür ist der tödliche Absturz einer Artistin am vergangenen Sonnabend im Circus Paul Busch in Bautzen.