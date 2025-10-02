Nach dem Tod einer Artistin Das Spiel mit dem Nervenkitzel geht in Klötze weiter
Der Tod einer Artistin erschüttert die Zirkuswelt. Vom 2. bis 5. Oktober gastiert der Circus Belly in Klötze. Zu seinem Programm gehört Akrobatik in luftiger Höhe. Oder gibt es jetzt ein Umdenken?
02.10.2025, 10:15
Klötze. - Ab heute gastiert der Circus Belly auf der Festwiese am Waldbad in Klötze. Das Programm, das bis Sonntag in fünf Vorstellungen geboten wird, heißt „Smile“, also Lächeln. Doch zum Lächeln ist der Zirkuswelt aktuell nicht zumute. Grund dafür ist der tödliche Absturz einer Artistin am vergangenen Sonnabend im Circus Paul Busch in Bautzen.