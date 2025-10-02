weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Nach dem Tod einer Artistin: Das Spiel mit dem Nervenkitzel geht in Klötze weiter

Der Tod einer Artistin erschüttert die Zirkuswelt. Vom 2. bis 5. Oktober gastiert der Circus Belly in Klötze. Zu seinem Programm gehört Akrobatik in luftiger Höhe. Oder gibt es jetzt ein Umdenken?

Von Markus Schulze 02.10.2025, 10:15
Vom 2. bis zum 5. Oktober gastiert der Circus Belly in Klötze. Zum Programm gehört Akrobatik, auf dem Boden und in luftiger Höhe, auch nach dem tödlichen Absturz einer Artistin in Bautzen.
Vom 2. bis zum 5. Oktober gastiert der Circus Belly in Klötze. Zum Programm gehört Akrobatik, auf dem Boden und in luftiger Höhe, auch nach dem tödlichen Absturz einer Artistin in Bautzen. Foto: Circus Belly

Klötze. - Ab heute gastiert der Circus Belly auf der Festwiese am Waldbad in Klötze. Das Programm, das bis Sonntag in fünf Vorstellungen geboten wird, heißt „Smile“, also Lächeln. Doch zum Lächeln ist der Zirkuswelt aktuell nicht zumute. Grund dafür ist der tödliche Absturz einer Artistin am vergangenen Sonnabend im Circus Paul Busch in Bautzen.