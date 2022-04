Der Grundschule Kusey droht das Aus: Ist Freizeitsport in Gefahr?

Kusey - Wird die Grundschule in Kusey geschlossen? Diese Frage steht schon seit einigen Wochen in der Stadt Klötze im Raum. Als Gründe für ein mögliches Aus des Standortes, der neben Klötze und Kunrau einer von dreien im Gebiet der Einheitsgemeinde ist, wurden etwa nicht mehr ausreichende Schülerzahlen in der Zukunft und anstehende Arbeiten am Gebäude im Bereich des Brandschutzes angeführt.