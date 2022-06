Der Maibaum soll künftig wieder in Klötze einschweben

In der Klötzer Kernstadt sollen demnächst wieder Feste gefeiert werden. Das könnten die nächsten Feiern dort sein.

Klötze - Coronabedingt blieb es in den vergangenen zwei Jahren in der Klötzer Kernstadt eher ruhig. Große Feste wie der Martinimarkt und der Weihnachtsmarkt mussten in Pandemie-Zeiten ausfallen. Bald soll es wieder etwas Abwechslung und Unterhaltung für die kleinen und großen Einwohner sowie Besucher der Purnitzstadt geben. Während ihrer jüngsten Sitzung befassten sich die Mitglieder des Ortschaftsrates mit der Planung mehrerer Veranstaltungen für die Frühjahrszeit.