Neues Seniorenzentrum in Rohrberg

Der Rohbau des DRK-Seniorenzentrums in Rohrberg steht. So sieht der künftige Raum für die Tagespflege aus. Er soll 17 Plätze bieten.

ROHRBERG. - Seit mehreren Monaten wird an der Breiten Straße in Rohrberg gebaut. Dort, wo einst die inzwischen abgerissene alte Brennerei stand, wächst der Flachbau des künftigen Seniorenzentrums des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in die Höhe. „Die Arbeiten liegen im Zeitplan und kommen zügig voran“, bestätigte Christian Hundt, Chef des Klötzer DRK-Kreisvorstands, gegenüber der Volksstimme den Eindruck, den auch Außenstehende bei der täglichen Beobachtung des Geschehens auf der Baustelle haben.