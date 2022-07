Drömlingsfest Die Oebisfelder haben bewiesen, dass das Drömlingsfest auch in Corona-Zeiten funktioniert

Vor zwei Jahren hat das Drömlingsfest seine Premiere in Kunrau gefeiert. Die zweite Ausgabe ging am Wochenende in Oebisfelde über die Bühne. Wegen Corona musste eine XS-Variante gewählt werden. Das Motto „Original regional“ wurde aber dennoch mit Leben erfüllt.