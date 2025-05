Befürworter des Projekts in Neuendorf, Hohenhenningen, Siedentramm und Lockstedt machen sich stark für den Bau der Anlagen. Sie sehen sonst den Erhalt des dörflichen Lebens in Gefahr.

Dörfliches Leben ist in Gefahr

Zoff in Hohenhenningen wegen Windpark-Bau

Neuendorf/Hohenhenningen. - Der geplante Windpark bei Hohenhenningen spaltet die Einwohnerschaft von Neuendorf. Während eine Bürgerinitiative (BI) mit einer Unterschriftenaktion ein Bürgerbegehren fordert, um den Bau der Anlagen zu verhindern, gibt es in den vier Orten auch Befürworter, die aus finanziellen Gründen Ja zum Windpark sagen. Stellvertretend für die Unterstützer des Projekts stehen die beiden Hohenhenningener Henry Lehnecke und Jeremy Blunck, aber auch Horst Wernecke, Waldemar Stanke und Angela Praast aus Siedentramm. Sie trafen sich am Montag mit weiteren 30 Einwohnern in Hohenhenningen, um im Volksstimme-Gespräch aufzulisten, warum sie für die Investition sind.