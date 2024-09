Liebhaber der amerikanischen Fahrzeugmarke trafen sich erstmals in Sachsen-Anhalt, genauer am Ahlumer See im Altmarkkreis Salzwedel.

Ahlum. - Einen Dodge zu fahren sei eine Lebenseinstellung. Da sind sich die Mitglieder des Dodge-Clubs Sachsen-Anhalt einig, die mit etwa zehn der in Amerika hergestellten Fahrzeuge im Bundesland unterwegs sind. Am Wochenende gab es nun eine Premiere: das erste Treffen der Freunde dieser Automarke. Und zwar am Ahlumer See im Altmarkkreis Salzwedel. Die Idee, genau dort zusammenzukommen, hatte Mario Wilde aus dem Klötzer Ortsteil Rappin. „Wir haben mitbekommen, dass es hier schon verschiedene andere Autotreffen gegeben hat. Da haben wir Tanja Poppe, die das Bootshaus betreibt, gefragt, ob wir auch ein solches veranstalten können“, erzählt er.