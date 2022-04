Erst die Arbeit, dann die Bratwurst: In Jahrstedt und Böckwitz wird aufgeräumt

Dorfbewohner in der Einsatzgemeinde Klötze packen selbst an und machen ihr Umfeld wieder schön.

Böckwitz/Jahrstedt - Der stellvertretende Ortsbürgermeister André Homeyer rief – und viele kamen. In Jahrstedt und Böckwitz stand am Sonnabend ein Arbeitseinsatz auf dem Programm. Schließlich wollen sich die beiden Dörfer von ihrer besten Seite zeigen, bevor es in den Spätherbst und Winter geht.