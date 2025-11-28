Die Klötzer Innenstadt und die Dörfer in der Einheitsgemeinde werden in ein weihnachtliches Flair getaucht. Eine Küstentanne schmückt jetzt den Schulplatz vor dem Rathaus.

Mitarbeiter der Klötzer Stadtwirtschaft stellten am Mittwoch die Küstentanne auf dem Klötzer Schulplatz auf.

Klötze. - Ganz besondere Aufgaben haben in dieser Woche die Mitarbeiter der Klötzer und Kunrauer Stadtwirtschaft. Sie müssen bis Freitag in der Kernstadt und in den Dörfern die Weihnachtsbäume aufstellen und die Orte festlich schmücken. Denn am Sonntag ist der erste Advent. In Klötze stellten die Männer um den amtierenden Chef der Stadtwirtschaft, Stefan Jürges, am Mittwoch Vormittag eine 12 Meter große Küstentanne auf dem Schulplatz auf. Geschmückt wurde sie am Donnerstag, wie auch die vor einigen Jahren neu angepflanzte Tanne auf dem Adolph-Frank-Platz.