Im Alter von 83 Jahren ist der frühere Ortsbürgermeister von Hohenseeden, Martin Rümschüssel, verstorben. Jahrzehntelang prägte er mit der Agrargenossenschaft die Landwirtschaft seiner Heimat.

Hohenseeden. - Mit 83 Jahren ist Martin Rümschüssel, der frühere Ortsbürgermeister von Hohenseeden und einstige Vorsitzende der Agrargenossenschaft Hohenseeden-Parchen, verstorben. Über fünf Jahrzehnte hinweg hat er mit Herz und Hand zum Erfolg der Genossenschaften beigetragen. „Mit der Fusion der Genossenschaften Hohenseeden und Parchen hat er die Grundlage für die heutige leistungsfähige Agrargenossenschaft gelegt“, heißt es aus deren Reihen.