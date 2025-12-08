In einem offenen Brief verteidigen die Diesdorfer Wehrleute ihren Massenaustritt wegen der Ausmusterung des Rüstwagens. Die Dährer Wehr soll den Bereich jetzt mit abdecken. Aber auch eine Pflichtwehr für Diesdorf ist möglich.

Die überraschende Kündigung von 33 Kameraden der Diesdorfer Feuerwehr schlägt weiter hohe Wellen. In einem offenen Brief erklären die Wehrmitglieder jetzt ihre Reaktion.

DIESDORF. - Dass 33 Kameraden der Diesdorfer Wehr gekündigt haben, weil die Verbandsgemeinde (VG) ihren Rüstwagen ausmustern will, schlägt weiter hohe Wellen. Jetzt haben sich die Betroffenen selbst mit einem offenen Brief zu Wort gemeldet und ihre Sicht geschildert. Tenor: Der Schritt sei ihnen „äußerst schwergefallen (...), jedoch aufgrund von politischen Entscheidungen nicht mehr anders vertretbar (gewesen)“.