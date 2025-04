Kusey. - Während es anderswo bei diesem Thema zu Unmutsbekundungen gekommen ist, herrschte in Kusey fast schon Eintracht. Dort will mit Uniper, ein Unternehmen aus Düsseldorf, zwei Freiflächen-Photovoltaikanlagen bauen, und zwar nördlich der Ortslage. Darüber informierte Uniper am Freitagabend zunächst bei einer Einwohnerversammlung und dann am Montagabend auch im Ortschaftsrat. Hier wie dort gab es zwar interessierte Nachfragen, aber keine großen Vorbehalte.

