Geld für Wünsche aus Kitas und Vereinen in der Region Klötze

Klötze - Sieben Vereine sowie Einrichtungen aus dem Raum Klötze, Beetzendorf und Diesdorf können sich über eine finanzielle Unterstützung der Sparkasse Altmark West aus dem PS-Lotterie-Zweckertrag freuen. Die insgesamt 10 700 Euro verteilte Klötzes Sparkassen-Filialleiterin Ilka Ast am Montagabend in der Geschäftsstelle an die Vertreter der Vereine und Einrichtungen.

Aus der Einheitsgemeinde Klötze können sich die Kunrauer Kindertagesstätte „Micky Maus“ sowie der Sportverein Eintracht Immekath über eine finanzielle Zuwendung vom Geldinstitut freuen. In Kunrau soll das Geld für den Kauf eines neuen stabilen Sonnenschirms ausgegeben werden. Katrin Kupatt konnte den entsprechenden Scheck von Ilka Ast in Empfang nehmen. Für Kupatt war es Neuland, denn die junge Frau arbeitet erst seit vier Wochen in der Kunrauer Kita-Einrichtung.

Immekather bekommen neue Trikots

Die Immekather Sportler wollen das Geld für den Kauf von neuen Trikots für ihre Handball-Mannschaft ausgeben. Sie sind im Vorjahr in die Nordliga Sachsen-Anhalt aufgestiegen und haben sich mittlerweile im Mittelfeld der Tabelle etabliert.

Finanziell wurde aus dem Fonds der PS-Lotterie-Zweckerträge auch das Voltigier-Camp des Käcklitzer Reiternachwuchses gefördert. Claudia Constabel konnte den symbolischen Scheck für die Unterstützung in Empfang nehmen.

Klötze war nach Salzwedel die zweite Station der Geldverteilung an Vereine und Einrichtungen aus dem Topf der PS-Zweckerträge aus dem ersten Halbjahr 2023. Am morgigen Donnerstag erhalten noch zwölf Projekte aus dem Raum Gardelegen Geld im 180. Jahr des Bestehens der Sparkasse. Zudem konnten sich im August bereits 18 Vereine über jeweils 1000 Euro für nachhaltige Projekte freuen.

Wie Ilka Ast bei der Übergabe betont, hat das Geldinstitut im 180. Jahr sowie aus Anlass des 30-jährigen Bestehens der PS-Lotterie eine noch größere Anzahl von gemeinnützigen Einrichtungen und Vereinen als in den Vorjahren unterstützt.