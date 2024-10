Von den Friedhöfen in der Einheitsgemeinde Klötze ist Bestatter Christian Hoffmann nicht begeistert. Es fehlen Wege und Bänke. Dabei, so ist er überzeugt, können Friedhöfe auch Single-Börsen sein.

Kunrau. - „Der Tod gehört zum Leben dazu“, sagt Christian Hoffmann. Einst war er der jüngste Bestatter in Deutschland, wurde sogar mal von RTL zu „Stern TV“ eingeladen und war Bestandteil einer Dokumentation auf VOX. Hoffmann kam in Gardelegen zur Welt und wuchs in Radenbeck (Landkreis Gifhorn/Niedersachsen) auf. Seine Ausbildung absolvierte er in Wittingen (ebenfalls Landkreis Gifhorn/Niedersachsen).