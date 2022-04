Kein Geld für die Pflege Gardelegener interessiert am Klötzer Mosel-Grab

Was soll mit der imposanten Grabstelle des früheren Bürgermeisters August Mosel in Klötze passieren, an der der Zahn der Zeit nagt? Diese Frage beschäftigt den Klötzer Ortschaftsrat seit einiger Zeit. Eine Lösung gibt es bisher nicht. Gemeldet hat sich ein Interessent, der die Steine gern nach Gardelegen holen möchte.