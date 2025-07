Die Preise für eine Kugel Eis sind überall in Sachsen-Anhalt gestiegen. Wo gibt es das günstigste Eis in der Region?

Magdeburg/Halle (Saale). - Ob eine klassische Kugel Vanille oder ausgefallene Sorten wie Mango-Basilikum: Eis gehört für viele Menschen in Sachsen-Anhalt zum Sommer einfach dazu.

Doch wie tief müssen Eisliebhaber in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr in die Tasche greifen?

Gestiegene Eispreise in Halle und Jessen

Der „Eisdealer“ in Halle geht mit Betreiber Christian Mühlhausen mittlerweile schon in seine fünfzehnte Eissaison.

Aufgrund von steigenden Lebensmittelpreisen sah sich Mühlhausen gezwungen, die Preise für das Eis zu erhöhen. So kostet die erste Kugel zwei Euro, jede weitere ist 50 Cent günstiger.

Im Jessener Gebiet kostet die Kugel Eis in der „Eismanufaktur“ in Mauken in diesem Jahr 1,60 Euro, zehn Cent mehr als im Vorjahr. Das „Elbcafé“ in Elster hingegen hat die Preise stabil gehalten – eine Kugel kostet wie im Vorjahr 1,50 Euro. In der Eisdiele Mieth in Annaburg wurde der Preis ebenfalls um zehn Cent auf 1,50 Euro erhöht.

Die günstigste Kugel Eis in Merseburg und Umgebung gibt es für 1,50 Euro in dem „Eiscafé Capri“, „Eistaler Cafe“, „Waffellounge Lamaja“ und dem „Kurcafé“ in Bad Dürrenberg. Im „Fresco Gelato“ in Merseburg kostet die süße Abkühlung 1,70 Euro, während Kunden im „Eiscafé Weber“ in Schkopau und im „Eisheimisch“ für eine Kugel 1,80 Euro bezahlen müssen.

Eisdielen in Sangerhausen und Wernigerode erhöhen Preis für Eis

Ähnlich wie in Halle müssen auch die Besitzer von Eisdielen in Sangerhausen ihre Preise für die kalte Süßspeise erhöhen.

An der Eisluke im „Herrenkrug“ bezahlen Kunden in Zukunft zehn Cent mehr für die Kugel, während das Softeis und Hunde-Eis preislich unverändert bleiben. In Oberröblingen und Allstedt kostet die Kugel Eis 1,50 Euro.

In Wernigerode kostet eine Kugel Eis je nach Eisdiele zwischen 1,80 und zwei Euro. Während das „Café am Markt“ und das „Eiscafé Santin“ ihre Preise stabil bei zwei Euro halten, verlangen das „Café Lindengarten“, das „Eiscafé Wernigerode“ und das „Eiscafé Dellnitz“ 1,80 Euro pro Kugel, was Betreiberin Christiane Roubicek aufgrund gestiegener Kosten für unvermeidlich hält.

Barlebens Eis-Hotspot: Kreative Sorten und gestiegene Preise im Eiscafé am Hirtentor

Im „Eiscafé am Hirtentor“ in Barleben kostet die Kugel Eis inzwischen 1,70 Euro, ausgefallene Sorten wie das beliebte „Dubai-Eis“ sogar 2 Euro. Trotz der Preissteigerung von zehn Cent zum Vorjahr ist das hausgemachte Eis so gefragt, dass Gäste aus Magdeburg und der ganzen Börde anreisen.

Wo gibt es in Zerbst das günstigste Eis zu kaufen?

In Zerbst und Umgebung reicht die Preisspanne für eine Kugel Eis von 1,20 Euro bis 2 Euro. Am günstigsten ist die Kugel für 1,70 Euro in der „Waldgaststätte Eckernkamp“ in Nedlitz, wo Eis von Bruno Gelato angeboten wird.

„Im Eiscafé Frens“ in der Fritz-Brandt-Straße liegt der Preis bei 1,80 Euro – dort gibt es täglich 18 selbst hergestellte Sorten, darunter Klassiker wie Vanille oder Mango, aber auch Glitzer-Eis für Kinder. Ebenso 1,80 Euro zahlt man in der „Zerbster Schloss-Konditorei“, wo besonders das frische Fruchteis aus eigener Herstellung beliebt ist.

In Gödnitz kostet ein Becher mit hofeigenem Kuhmilcheis 3 Euro. Das Schafmilcheis der „JAARE-Hofkäserei“ in Lindau, das gemeinsam mit einem Magdeburger Partner produziert wird – kostet der Becher 4 Euro, also 2 Euro pro Kugel.

In Naumburg und Umgebung sind Eispreise nahezu identisch

In „Renés Eiszauberei“ in Laucha kostet ein kleiner Becher mit etwas mehr als zwei Kugeln drei Euro – vier Becher gibt es im Familienangebot für zehn Euro. Im „Eiscafé Piccolo“ in Bad Bibra zahlt man 1,50 Euro pro Kugel. Auch im „Café Merle“ in Freyburg liegt der Kugelpreis bei 1,50 Euro.

Teurer ist es im „Cafe Schoppe“ in Bad Kösen, wo eine Kugel 1,80 Euro kostet. Im „Eiscafé Verona"und im „Caffè Gelateria Italia“ am Naumburger Marktplatz werden Standardkugeln für 1,60 Euro verkauft, Premiumsorten wie Dubai-Eiscreme gibt es dort ebenfalls. Damit reicht die Preisspanne in der Region aktuell von 1,50 bis 1,80 Euro pro Kugel.

Gestiegene Eispreise in Eisleben und Umgebung

In Mansfeld-Südharz schwanken die Preise für eine Kugel Eis aktuell zwischen 1,20 und 2,50 Euro. Am günstigsten ist das Eis im „Eiscafé Friede“ in Röblingen mit 1,20 Euro pro Kugel, gefolgt von „Teubert“ in Quenstedt mit 1,30 Euro. Im „Café Oneiro“ in Eisleben kostet die Kugel 1,60 Euro, bei „Morre Gelato“ in Seeburg 1,80 Euro – dort gibt es auch Premium-Eis für 2,50 Euro.

Während einige Anbieter ihre Preise stabil halten, haben andere wie „Morre Gelato“ und „Teubert“ aufgrund gestiegener Kosten erhöht.

Verrückte Eissorten in Bernburg zum gleichen Preis wie im Vorjahr

In Bernburg liegen die Preise für eine Kugel Eis je nach Eisdiele zwischen 1,20 und 2,50 Euro. Am günstigsten ist das Eis im „Eiscafé Venezia“ auf dem Karlsplatz mit 1,20 Euro pro Kugel. Im „Eiscafé Schröter“ an der Friedensallee und in der „Kleinen Eiszeit“ auf dem Boulevard zahlt man jeweils 1,50 Euro.

Auch im Eiscafé am Wasserwerk kostet die Kugel 1,50 Euro – dort sind Sorten wie Dubai-Schokoladen-Eis oder Leberwurst-Eis erhältlich. Gelato Mio in der Lindenstraße bietet Eis je nach Sorte zwischen 1,60 und 2,50 Euro an, wobei das Premium-Dubai-Eis am teuersten ist.

Damit zeigt sich: In Bernburg schwanken die Eispreise stark – abhängig von Sorte, Größe und Herstellung.

So viel zahlen Kunden für Eis in Köthen und Umgebung

Bei „Elli’s Eiscafé“ und im „Eiscafé Royal“ in Zörbig kostet eine Kugel Eis jeweils 1,30 Euro. Im „Strandcafé“ in Edderitz liegt der Preis inzwischen bei 1,50 Euro. Der Eisladen „Kugelbrunnen“ in Köthen hat seine Kugelpreise auf 1,20 Euro angehoben. Früher lag der Preis hier bei 1 Euro.

Alle Betriebe berichten von steigenden Kosten als Grund für die Preisanpassung. Trotzdem bleibt der Kugelbrunnen mit 1,20 Euro im Vergleich am günstigsten.

Zahlreiche neue Eissorten in Dessau-Roßlau

Das „Eiscafé Adam“ in Kemberg in der Nähe von Wittenberg hat die Saison am 20. März eröffnet. Der Preis pro Kugel wurde im Straßenverkauf um zehn Cent auf 1,40 Euro erhöht, die Preise im Café bleiben unverändert.

Ein richtiges Schnäppchen kann man im „Eiscafé Quark o lino“ in Kochstedt machen, denn dort kostet die Kugel Eis 1,50 Euro. In den Eiscafés in Dessau-Roßlau variieren die Preise für eine Kugel Eis zwischen 1,80 Euro und 2,50 Euro.

Beim mobilen Eiswagen „Kugelkutsche“, der immer abwechselnd am Samstag oder Sonntag von 14 bis 17.30 Uhr an der Albert-Schweitzer-Straße Ecke Sauerbruchstraße in Dessau Halt macht, kostet eine Kugel Eis zwei Euro.

In einigen Geschäften wird zudem noch Softeis angeboten. Auch hier variieren die Preise. Je nach Größe kostet ein Softeis zwischen einem und 2,50 Euro.

Nach einer längeren Pause hat auch das „Eiscafé Antonio“ in Dessau wieder geöffnet. Eissorten wie Zitrone-Minze-Ingwer und Pistazie als auch neue Sorten wie Dubai Schokolade oder Kinderriegel sind hier für 1,70 Euro pro Kugel zum Mitnehmen zu haben. Im Café kostet die Kugel 1,80 Euro.

Eine Kugel Eis für einen Euro in Wanzleben, etwas mehr in Oschersleben

In Wanzleben kostet eine Kugel Eis im „Café Trieb“ 1,50 Euro, im „Traumcafé“ dagegen nur 1 Euro. Das „Eiscafé Jordan“ in Schermcke bietet seine hausgemachte Kugel derzeit für 1,40 Euro an, eine Preiserhöhung auf 1,50 Euro ist möglich. Das Jordan-Eis wird auch in der „Landbäckerei Karsten Ruff“ in Oschersleben verkauft – ebenfalls für 1,50 Euro.

Im „Eiscafé am Markt“ in Oschersleben liegt der Preis inzwischen bei 1,50 Euro pro Kugel. Der Imbiss „Asia Lotus“ in Oschersleben verlangt 1,40 Euro, das vietnamesische Restaurant in der Halberstädter Straße 1,50 Euro für italienisches Eis. Damit bewegen sich die Preise in der Region größtenteils zwischen 1,40 und 1,50 Euro pro Kugel – mit dem Traumcafé als günstigste Ausnahme.

Kleiner Eisladen bei Zeitz

Im „Kleinen Schynollchen“ in Reuden gibt es die Portion Eis, die 200 Gramm wiegt, für 2,50 Euro. Was das Besondere an dem kleinen Familienbetrieb ist.

Das sind die Eispreise in der Region Weißenfels

Der Preis für eine Kugel Eis in der Region Weißenfels bleibt 2025 relativ stabil. Zwar erhöhen einige Anbieter wie das „Eiscafé Venezia in Markröhlitz“ (jetzt 1,70 Euro) und das „Eiscafé Habiba" in Hohenmölsen (jetzt 1,60 Euro) den Preis für eine Eiskugel um zehn Cent.

Im „Eiscafé Schäfer“ in der Weißenfelser Seumestraße sind die Preise für eine Kugel Eis (1,50 Euro) hingegen stabil geblieben. „Allerdings sind die Preise für Eisbecher leicht gestiegen“, so Inhaberin Lisa Schäfer. Auch im „Eiscafé San Marino“ am Weißenfelser Markt (1,60 Euro) und im „Eiscafé am Markt“ in Teuchern (1,30) wurden die Preise nicht erhöht.

Die Gäste können sich auf Kreationen wie Veilchen-Eis ("Eiscafé Venezia"), Milchreis mit Zimt, Butterkeks und Amadeus ("Eiscafé San Marino"), After Eight Eis mit Pfefferminz-Geschmack und Schokosplittern ("Eiscafé Schäfer"), Dubai-Schokolade mit Pistazie und Engelshaar („Eiscafé am Markt“) oder Quark-Feige ("Eiscafé Habiba") freuen.

Eisdiele in Halberstadt bietet Dubai-Eis für 2,50 Euro pro Kugel

Das „Eiscafé Venezia“ im Obergeschoss der Rathauspassage in Halberstadt hat die größte Auswahl an Eissorten am Ort und die ist von den Klassikern dominiert. Eine Besonderheit hat das Venezia zu bieten, nämlich schwarze Waffeln. Pflanzliche Kohle färbt das Gebäck und reduziert den Zucker. Die Kugel kostet 1,50 Euro.

Das „Eiscafé Twinbell“ auf dem Breiten Weg zeigt sich in Auswahl und Präsentation klassisch. Auch hier kostet die Kugel Eis 1,50 Euro.

Das „Italia“ in der Vogtei hat den Hit des kommenden Sommers: Dubai-Eis. Doch der Hype hat seinen Preis, und deswegen kostet die Kugel 2,50 Euro. Für die Standardsorten werden 1,80 Euro je Kugel verlangt.

In der „Softeis-Bar AnCaLi“ in der Vogtei auf der Ecke Bakenstraße zapft man sich sein Eis selbst in den Waffelbecher. Anja Gerlach hat vor einem Jahr damit das Angebot in der Altstadt erweitert.

Der Preis richtet sich nach der Größe, der kleinste Becher kostet 3 Euro, die Standardgröße 4 Euro.

Gleichbleibende Eispreise in Haldensleben

In Haldensleben kostet eine Kugel Eis je nach Eiscafé zwischen 1,40 und 2 Euro. Am günstigsten ist sie bei „Hop Hop“ und im „Eis-Café am Postplatz“ mit jeweils 1,40 Euro. Das traditionsreiche Softeis aus der Bahnhofstraße startet bei 1,50 Euro, je nach Portionsgröße. Am teuersten ist das Eis bei „Le Epicure“, wo eine Kugel 2 Euro kostet.

Das günstigste Eis gibt es in Halle

Für eine Kugel Eis müssen Hallenser in diesem Sommer durchschnittlich 1,43 Euro zahlen. Dabei handelt es sich um den günstigsten Preis in ganz Deutschland, wie der Gutscheinanbieter Coupons.de in einem Preisvergleich herausgefunden hat.

Im Durchschnitt kostet eine Kugel in Deutschland in diesem Jahr 1,81 Euro. Am teuersten ist sie auf Sylt mit 2,50 Euro.